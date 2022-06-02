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Бьют на 40 км. Украина получит от Словакии восемь гаубиц Zuzana 2

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 11:40
Бьют на 40 км. Украина получит от Словакии восемь гаубиц Zuzana 2 - Фото
Гаубицы Zuzana 2 (Фото – Jaro Nad/Twitter)

Украина получит новое тяжелое вооружение от Словакии — восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. 

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По его словам, Украина и Словакия подписали контракт на поставку возьми орудий Zuzana 2. Надь отдельно поблагодарил министра обороны Алексея Резникова за личное участие в переговорах. Точные сроки поставок артиллерии не называются. 

СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту. 

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Дмитрий Гриниченко
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оружие артиллерия сау гаубицы Zuzana 2
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