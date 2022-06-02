Бьют на 40 км. Украина получит от Словакии восемь гаубиц Zuzana 2
02.06.2022, 11:40
Гаубицы Zuzana 2 (Фото – Jaro Nad/Twitter)
Украина получит новое тяжелое вооружение от Словакии — восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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По его словам, Украина и Словакия подписали контракт на поставку возьми орудий Zuzana 2. Надь отдельно поблагодарил министра обороны Алексея Резникова за личное участие в переговорах. Точные сроки поставок артиллерии не называются.
СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.
- Ранее Словакия передала Украине комплексы ПВО С-300, согласилась ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику, также сообщалось о возможных поставках Украине танков Т-72.
- В последние дни Украина договорилась о поставках артиллерии из разных страны — Франция передаст еще одну партию поставок гаубиц Caesar, Польша уже передала САУ калибра 155 мм KRAB, а США поставят еще одну партию гаубиц M777 и реактивные системы залпового огня HIMARS.
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