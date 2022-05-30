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Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 17:29
Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar – глава МИД - Фото
Катрин Колонна (Фото: МИД)

Глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала еще одну партию поставок самоходных гаубиц Caesar в Украину. Об этом она сообщила на совместном брифинге с главой МИД  Дмитрием Кулебой во время ее визита в Киев в понедельник, 30 мая.

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"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество", – сказала она.

Министр иностранных дел Франции также отметила, что не может публично комментировать будущие поставки, но в течение нескольких недель появятся детали. 

Катрин Колонна также обозначила помощь Франции, которая предназначена для Украины: 100 млн евро гуманитарной помощи, поставка пожарных машин и карет скорой помощи, а также $2 млрд на восстановление Украины.

Caesar – САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

  • 22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).
  • 25 марта Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.

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Наталия Фреик
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