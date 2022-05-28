Минус два танка, две БМД и грузовик. САУ Caesar уже эффективно уничтожают оккупантов: фото

Украинские артиллеристы из группировки Объединенных сил уже освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
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Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.
"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, 50 секунд – "К бою", дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 секунд – "Отбой", исчезли", – сообщили в Сухопутных войсках.
Украинские военнослужащие уничтожили два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом российских оккупантов.
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