Минус два танка, две БМД и грузовик. САУ Caesar уже эффективно уничтожают оккупантов: фото

Украинские артиллеристы из группировки Объединенных сил уже освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

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Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, 50 секунд – "К бою", дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 секунд – "Отбой", исчезли", – сообщили в Сухопутных войсках.

Украинские военнослужащие уничтожили два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом российских оккупантов.

СПРАВКА. Caesar – САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – пять выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО. Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).

25 мая главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Caesar уже на передовой.

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