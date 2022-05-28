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Резников: Парк артиллерии 155-мм калибра пополняется – ВСУ уже получили САУ М109

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 12:36
Резников: Парк артиллерии 155-мм калибра пополняется – ВСУ уже получили САУ М109 - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Украинский парк артиллерии 155-мм калибра пополняется – ВСУ уже получили САУ М109 одной из модификаций. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран", – написал министр.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм - гаубицы М109 или PzH 2000 SP.

    Также, по словам Резникова, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

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    Министр обороны анонсировал, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды.

    "Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу", – написал Резников.

    Среди последних поступлений он упомянул и более 100 американских БПЛА разных типов.

    "Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Потому что речь идет о жизни наших людей. В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов", – сообщил министр.

    • Резников после встречи в формате Рамштайн 23 мая анонсировал появление в Украине оружия, которое станет "неприятным для врага сюрпризом".
    • Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
    • Третье заседание контактной группы по Украине пройдет 15 июня в Брюсселе. Также Украину пригласили на встречу министров обороны НАТО 15-16 июня.
    Оксана Житнюк
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    Алексей Резников CAESAR М777 FH70
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