UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран – Резников

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 18:50
Украина получит Harpoon наземного базирования и
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря вслед за крейсером "Москва" и другие российские корабли. Видеообращение предоставлено LIGA.net Офисом президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в том числе Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.

"Но для нас сделано, скажем так, особенное уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования, и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.

По словам министра, помимо Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.

"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению поставок нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными пасочками. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.

По его словам, за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие "кораблики", потому "ждем".

  • Резников после встречи в формате Рамштайн 23 мая анонсировал появление в Украине оружия, которое станет "неприятным для врага сюрпризом".
  • Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
  • Третье заседание контактной группы по Украине пройдет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".
Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников противокорабельная ракета гарпун harpoon
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 