Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран – Резников
Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря вслед за крейсером "Москва" и другие российские корабли. Видеообращение предоставлено LIGA.net Офисом президента.
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Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в том числе Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.
"Но для нас сделано, скажем так, особенное уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования, и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.
По словам министра, помимо Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.
"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению поставок нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными пасочками. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.
По его словам, за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие "кораблики", потому "ждем".
- Резников после встречи в формате Рамштайн 23 мая анонсировал появление в Украине оружия, которое станет "неприятным для врага сюрпризом".
- Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
- Третье заседание контактной группы по Украине пройдет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".
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