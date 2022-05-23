Антипутинская коалиция. Началась вторая встреча в формате "Рамштайн": что на повестке дня

Министры обороны более 40 стран собрались на второе заседание Контактной группы по Украине, которое проходит виртуально. Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил коллег и обратил внимание на прогресс, достигнутый после первой встречи на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце, пишет CNN.

Остин особо отметил военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после первой встречи.

На повестке дня второго заседания:

заседание контактной группы начнется с презентаций военного руководства Украины и США по ситуации на местах;

первая сессия – по обновленной информации о текущих боях и о том, как Украина использует международную помощь. Также обсудят неотложные боевые нужды Украины;

вторая сессия будет сосредоточена на министрах-участниках, они будут объявлять о прогрессе, достигнутом в сфере помощи Украине;

третья сессия будет сосредоточена на возможности и координации с учетом того, как страны-партнеры выполняют приоритетные требования Украины;

также с обзором выступит Международная группа по разрешению конфликтов и координации, а также обновления от министров.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и представитель военной разведки Украины.

Ко встрече также присоединились новые страны, которые не присутствовали в Рамштайне в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово, пишет издание.

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Катерина Амеліна

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