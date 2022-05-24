Резников о Рамштайне-2: Речь шла о сюрпризах, которые усилят ВСУ и будут неприятны врагу

Министр обороны Алексей Резников после вчерашней встречи в формате Рамштайн – группы из более 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией – анонсировал поставки в Украину пусковых установок Harpoon и противокорабельных ракет. Также он анонсировал появление в Украине другого оружия, которое станет "неприятным для врага сюрпризом".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Резникова, в ходе встречи был констатирован прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очерчены первоочередные потребности ВСУ.

Глава Минобороны сообщил, что Украина уже получила подтверждение об усилении береговой обороны – речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon (оружие предоставит Дания. – Ред.).

"Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага. Но об этом – позже", – написал Резников.

Глава Минобороны надеется на следующей встрече в июне доложить коллегам из западных стран о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая.

Резников отметил, что Рамштайн становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины – количество стран-участниц увеличивается, и сейчас среди континентов не представлена ​​только Антарктида.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

Третье заседание контактной группы по Украине пройдет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.