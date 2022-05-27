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Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 20:38
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО - Фото
Заседаний НАТО (фото – пресс-служба Альянса)

Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 15-16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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Заседания на уровне министров обороны НАТО под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга состоятся в среду, 15 июня, и в четверг, 16 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

Встреча начнется с рабочего ужина 15 июня, на который приглашены партнеры из Финляндии, Грузии, Швеции, Украины и Евросоюза. Эта встреча будет закрыта для СМИ. 16 июня состоятся две встречи с министрами стран-союзников.

Отдельное заседание контактной группы по Украине, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня.

Повестка встречи министров обороны пока не разглашается.

  • Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников нато брюссель
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