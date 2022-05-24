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Вступление в НАТО или отказ в обмен на "гарантии безопасности": мнения разделились – опрос

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 12:05
Вступление в НАТО или отказ в обмен на
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

Мнения украинцев о том, насколько приемлем отказ или отсрочка Украины от вступления в НАТО, если она получит некие гарантии безопасности от ведущих государств мира, разделились практически поровну. Об этом пишут в результатах опроса в Киевском международном институте социологии.

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42% респондентов считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить такие "гарантии" от США, Великобритании, Германии и Франции.

39% настаивают, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя.

19% украинцев либо не определились с мнением, либо вообще не согласны ни с одним из этих утверждений.

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Готовность к отказу от Альянса и получению "гарантий безопасности" растет с запада Украины на восток – с 35% до 50%. При этом с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает на курсе на вступление в НАТО.

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Социологи отмечают: даже среди украинцев, прямо сейчас проживающих на захваченной Россией территории, мнения разделились. Значительная часть опрошенных там готова принять отказ от НАТО в обмен на "гарантии", но при этом значительная часть настаивает и на вступлении в НАТО.

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Опрос проведен 13-18 мая 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2000 украинцев от 18 лет (по всей стране, кроме временно оккупированных территорий), который на 24 февраля проживали в Украине на свободной территории. Опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля. Погрешность – 1,1-2,4%.

  • По итогам опроса 30-31 марта 2022 года группа "Рейтинг" сообщала, что среди украинцев снижается поддержка идеи членства в НАТО, но поддержка вступления в ЕС вышла на абсолютный рекорд за все годы исследований.

Читайте также: Украинцы поддерживают полную десоветизацию и дероссиянизацию Украины – опрос

Евгений Пилипенко
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