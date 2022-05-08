Украинцы поддерживают полную десоветизацию и дероссиянизацию Украины – опрос

В последние годы произошло смещение акцента борьбы украинского народа во время войны с просоветского на проукраинский. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

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В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

Социологи выяснили, что если в 2008 году 74% опрошенных считали, что украинские солдаты и офицеры в составе советской армии воевали за СССР, 13% – за освобождение Украины и только 3% – за освобождение Европы, то в 2022 году тех, кто считает, что украинцы воевали за свою землю, стало 44%, за СССР – 39%, за освобождение Европы – 7%.

Как показал опрос, украинцы положительно относятся к воинам, которые в разное время и в разных армиях защищали родную землю от врагов. Абсолютное большинство (96%) положительно относятся к воинам современной украинской армии. Также в обществе доминирует положительное отношение к воинам советской армии, воевавшим с фашизмом (85%) и воинам УПА (71%).

Существенно возросла поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины: 81% поддерживают, только 10% против. С 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза, с 2015 года – вдвое.

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

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Яна Катасонова

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