Украинцы все меньше говорят по-русски, украинский – единственный государственный – опрос

Большинство граждан Украины, или 83%, выступают за то, чтобы украинский оставался единственным государственным языком в нашей стране. Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Если за предоставление государственного статуса русскому языку до войны РФ с Украиной выступали почти четверть граждан страны, то сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. "Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое", – подчеркнули социологи.

Также происходит устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов насчитывалось около 40%, в конце 2021 – 26%, в начале войны – 18%. Кроме того, осуществляется "переток" русскоязычных граждан в сегмент "двуязычных" (с 15% до 32%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским языком дома, возросло с 44% до 48%.

"Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных – таких треть", – прокомментировали результаты опроса в группе "Рейтинг".

Опрос проводился 19 марта 2022 года среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Станислав Погорилов

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