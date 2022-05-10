ВСУ дополнительно получит САУ калибра 155 мм от Нидерландов, Бельгия и Италии – СМИ
10.05.2022, 14:53
155-мм САУ M-109A7 (Фото: BAE Systems)
Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм, сообщает издание Army Recognition.
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По информации издания, речь идет о самоходных гаубицах М-109 или PzH 2000 SP.
Как сообщил 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина целенаправленно запрашивает именно самоходные гаубицы, которые обеспечивают повышенную мобильность на поле боя и более высокий уровень баллистической защиты, чем гаубицы без собственной ходовой части.
Ранее сообщалось, что США предоставляют Украине 90 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, такие же орудия намерены поставить Канада и Австралия.
- 2 мая Нидерланды подтвердили передачу Украине 155-мм САУ PzH 2000. Германия также согласилась передать ВСУ несколько PzH 2000 из своего арсенала.
- В апреле сообщалось, что Италия рассматривает возможность поставки Украине PzH 2000 или M109L.
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