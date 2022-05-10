ВСУ дополнительно получит САУ калибра 155 мм от Нидерландов, Бельгия и Италии – СМИ

Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм, сообщает издание Army Recognition.

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По информации издания, речь идет о самоходных гаубицах М-109 или PzH 2000 SP.

Как сообщил 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина целенаправленно запрашивает именно самоходные гаубицы, которые обеспечивают повышенную мобильность на поле боя и более высокий уровень баллистической защиты, чем гаубицы без собственной ходовой части.

Ранее сообщалось, что США предоставляют Украине 90 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, такие же орудия намерены поставить Канада и Австралия.

2 мая Нидерланды подтвердили передачу Украине 155-мм САУ PzH 2000. Германия также согласилась передать ВСУ несколько PzH 2000 из своего арсенала.

В апреле сообщалось, что Италия рассматривает возможность поставки Украине PzH 2000 или M109L.

Сергей Бережной

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