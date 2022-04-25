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Италия готовит пакет новой помощи для Украины: могут быть САУ и гаубицы

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25.04.2022, 01:13
Италия готовит пакет новой помощи для Украины: могут быть САУ и гаубицы - Фото
Pzh 2000 (Скриншот видео)

Итальянское правительство изучает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи. В предварительном списке есть самоходные пушки и гаубицы. Но решение пока не принято. Об этом сообщают Corriere della Sera и Repubblica.

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Как отмечается, состав пакета может быть определен до визита премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

Список остается засекреченным, но итальянские журналисты проанализировали существующие теоретические возможности.

Как отмечается, на данный момент есть только уверенность в новой партии пулеметов, противотанковых ракет и боеприпасов – эти поставки уже утверждены указом месяц назад.

В то же время, как отмечают итальянские СМИ, ситуация на фронтах в Украине подталкивает западные правительства к отправке бронетехники и артиллерии.

В итальянской армии есть САУ M109 калибра 155 мм, которые хранятся с конца холодной войны. Итальянское командование сейчас изучает, сколько времени потребуется, чтобы привести их в строй. 

"В нашей стране их было около трехсот, 221 из которых прошли программу обновления в начале девяностых годов", – пишет Repubblica, и уточняет, что из них не менее 70-ти продано Пакистану и 10 передано Джибути. Остальные требуют восстановления, которое может занять месяцы.

Как отмечается, в Италии также есть 70 ультрасовременных систем Pzh 2000 – немецких самоходных гусеничных машин с гаубицей калибра 155 мм.

В Corriere della Sera в качестве альтернативы видят возможность передачи самоходных пушек SIDAM 25, которые лежат на складах со времен холодной войны.

Рассматривается возможность предоставления нескольких боевых бронированных машин Centauro, которые имеют восемь ведущих колес и пушку, способную уничтожать танки. Но они используют снаряды 105-мм, которых нет в Украине. Также остается необходимость подготовки экипажей.

Обсуждается вариант восстановления старых гусеничных машин М113 для перевозки десанта: США дадут 200 таких и на итальянских складах должно быть еще несколько.

Как отмечается, еще более скорой может быть поставка противоминных внедорожников Iveco Lince, которые имеют легкое бронирование.

"Украинцы захватили их с десяток у русских, которые произвели их по лицензии и используют на фронте, и очень довольны", – пишет Repubblica. В Италии есть более 2000 внедорожников Iveco Lince.

Также называют шестиколесные бронеавтомобили Puma: их более трехсот, практически новых, но отложенных, потому что в Афганистане они оказались уязвимыми для мин.

"Тем не менее, это простые и надежные средства, которые могли бы защитить украинскую пехоту в городских боях", – говорится в сообщении.

Ожидается, что решение в Италии будет принято накануне саммита в Рамштайне в Германии 26 апреля.

Как отмечается, в течение следующей недели итальянские военные техники проведут экспертизу оружия и передадут его в Минобороны. Затем правительство должно будет сделать выводы о количестве и качестве итальянской поддержки Украине.

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Наталия Медведева
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