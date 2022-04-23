Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder
Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall направило федеральному правительству Германии официальный запрос на поставку Украине 100 БМП Marder, пишет Deutsche Welle со ссылкой на публикацию газеты Welt am Sonntag.
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По данным издания, Rheinmetall Landsysteme может заключить с Украиной контракт на поставку "в кратчайшие сроки", и после этого поставки будут начаты "в течение нескольких недель".
Сообщается, что запрос от компании поступил в Министерство экономики Германии и был немедленно переадресован в Федеральный совет безопасности, который должен принять по нему решение.
По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с момента нападения России на Украину, поступившая на рассмотрение Федерального совета безопасности.
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