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Как и почему Германия сорвала продажу оружия Украине через НАТО: разбор от Deutsche Welle

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 11:11
Как и почему Германия сорвала продажу оружия Украине через НАТО: разбор от Deutsche Welle - Фото
Снайперская винтовка Barrett M82A1 (Фото - Wikipedia)

В Берлине не спешат официально комментировать информацию СМИ, что в мае 2021 года Германия ветировала поставку Украине по каналам НАТО снайперских винтовок и антидроновых систем. Журналисты Deutsche Welle проанализировали ситуацию и считают, что ФРГ действительно заблокировала сделку, но затем частично отозвала запрет на нее.

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Расследование Bild о том, что Германия (при поддержке Нидерландов) заблокировала уже подписанный и даже оплаченный Украиной контракт на поставку 90 снайперских винтовок Barrett M82 и 20 антидроновых ружей EDM4S, находит все больше косвенных подтверждений, пишет DW.

По версии Bild, контракт был заключен с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), но правительство Ангелы Меркель в мае 2021 года якобы отказалось от одобрения сделки и сорвало ее исполнение.

Как пишет DW со слов своего источника в НАТО, любые поставки летального оружия через структуры Альянса возможны только при условии консенсуса всех членов НАТО, и выход Германии из консенсуса по этому контракту означал, что его исполнение становится невозможным. 

Как прежнее, так и новое правительство ФРГ избегает прямо комментировать эту ситуацию, ограничиваясь заявлениями о безусловной политической поддержке Украины.

Со стороны Украины ситуацию прокомментировали президент Владимир Зеленский в интервью для La Repubblica и министр обороны Алексей Резников в интервью для Financial Times, оба заявили, что поставка действительно была заблокирована.

В августе во время визита Меркель в Киев, как утверждает Bild со ссылкой на источник в делегации, Зеленский поднимал вопрос разблокирования контракта, но Меркель тогда ответила отказом.

Осенью, когда Россия начала наращивать военную группировку у границ Украины, позиция Меркель стала менее жесткой, и Берлин снял вето на поставку антидроновых ружей (которые не попадают в категорию летального оружия), однако по-прежнему блокирует поставку снайперских винтовок. 

Позицию нового правительства Германии очертила глава фракции "зеленых" в Бундестаге Катарина Дреге, которая в интервью газете Handelsblatt от 15 декабря сказала, что "дискуссии о деэскалации сейчас являются абсолютным приоритетом, а поставки оружия этому не способствуют".

Глава берлинского офиса Германского фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф в комментарии для DW отметил, что "в Германии и преобладает мнение, что политические проблемы не решаются военной силой", и что "тому, кто ищет оружие, стоит поискать его где-нибудь за пределами Германии".

По доступным данным, Германия не являлась ни поставщиком, ни производителем законтрактованного Украиной оружия.

  • 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.
  • Пентагон анонсировал, что на этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы. 

Читайте также: Украина может использовать Javelin для самообороны по всей стране – Пентагон

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Алексей Резников Barrett M82 Германия Ангела Меркель нато поставки оружия военная помощь снайперская винтовка EDM4S антидроновое ружье Катарина Дреге
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