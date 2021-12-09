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Литва передала Украине первую часть военной помощи: Желания Путина никогда не осуществятся

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 09:04
Литва передала Украине первую часть военной помощи: Желания Путина никогда не осуществятся - Фото
Арвидас Анушаускас и Алексей Резников (Фото - Мионобороны)

Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. Об этом сообщают пресс-служба Минобороны Украины и министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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Анушаускас сообщил, что отправился в Киев и передал Украине первую часть военной помощи – в рамках договоренности Литва бесплатно обеспечила ВСУ бронежилетами и баллистическими поясами.

"Борьба Украины – это также борьба Литвы", – написал он.

Анушаускас также заявил, что необычное наращивание военной мощи России у границ Украины создает для страны серьезную военную угрозу, и Литва не может игнорировать это.

"Наша безопасность непосредственно связана с безопасностью Украины. Мы полностью понимаем намерения Путина, но его желания никогда не осуществятся", – заявил литовский министр во время брифинга в Киеве.

В Минобороны Украины сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ и поблагодарили Литву и Анушаускаса за устойчивую и последовательную поддержку в отпоре вооруженной агрессии России.

Литва передала Украине первую часть военной помощи: Желания Путина никогда не осуществятся

Литва передала Украине первую часть военной помощи: Желания Путина никогда не осуществятся

Литва передала Украине первую часть военной помощи: Желания Путина никогда не осуществятся
  • 2 июня 2021-го сообщалось о намерении Литвы предоставить дополнительную помощь украинской армии, это обсуждалось на встрече Анушаускаса с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
  • Вчера в Пентагоне сказали, что на этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы. 

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Оксана Житнюк
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ВСУ литва военная помощь агрессия рф бронежилеты Арвидас Анушаускас
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