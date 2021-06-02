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Литва планирует предоставить дополнительную помощь армии Украины

02.06.2021, 08:49
Литва планирует предоставить дополнительную помощь армии Украины - Фото
Арвидас Анушаускас (фото - ЕРА)

Литва намерена предоставить дополнительную помощь украинской армии. Об этом заявил министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

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"По словам Анушаускаса, Литва планирует предоставить дополнительную помощь на потребности украинской армии", – говорится в сообщении.

Как сообщается, стороны обсуждали практические вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Анушаускас назвал "ценным" вклад Украины в безопасность региона и сказал, что важна мобилизация международной поддержки Украины.

Также советник президента Литвы по нацбзопасности Дариус Кулешюс отмечал: оценка Вильнюса ситуации с безопасностью в регионе совпадает с позицией Украины. В частности, он сказал, что РФ продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для нее "своего рода полигоном".

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Данилов же поблагодарил за предоставленную помощь, в том числе в вопросе реабилитации и лечения раненых на востоке Украины бойцов.

Собеседники отмечали, что сотрудничество между Литвой и Украиной углубилось, в частности по вопросам обмена опытом между военными и участия в общих с НАТО учениях.

Данилов также добавил, что Украина заинтересована в проведении совместных учений с НАТО "в максимальном количестве".

На его встрече с руководителем польского Нацбюро по безопасности Павелом Солохом, которая состоялась в рамках этой рабочей поездки, обсуждалась возможность включения общей литовско-польско-украинской бригады в официальные документы НАТО, пишут в СНБО. Также обсуждалась возможность дальнейшего привлечения военных других стран НАТО к общим учениям с этой бригадой.

  • 31 мая – 1 июня Данилов с рабочим визитом посетил Литву. Он провел ряд встреч, в том числе участвовал в заседании советников по нацбезопасности и внешней политики президентов стран Балтии и Польши. Участники заседания встречались и с президентом Литвы Науседой.
  • Во время рабочей поездки Данилов анонсировал создание в Украине нового рода войск – кибервойск. Кулешюс поддержал его предложение об усилении сотрудничестве в сфере кибербезопасности, а также говорил о неизменности поддержки евроатлантической интеграции Украины.

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Марк Сировой
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армия Украины литва помощь снбо Алексей Данилов Арвидас Анушаускас
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