В Украине скоро появится новый род войск – Данилов

В Украине скоро появится новый вид войск – кибервойска. Об этом на встрече с советником президента Литвы по нацбезопасности Дариусом Кулешюсом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

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Как отмечается, Данилов отметил на встрече: в Украине скоро будет создан новый род войск – кибервойска.

По мнению секретаря СНБО, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня "намного опаснее ядерного оружия". Он подчеркнул важность обмена опытом в этой сфере и добавил, что актуальной является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

Как сообщается, Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между Украиной и Литвой.

Данилов же добавил, что Украина также будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов".

В феврале киберзащита Украины пресекла хакерскую атаку через зараженные документы. В СНБО связывали ее с одной из хакерских группировок из России.

31 мая президент Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета, который будет готовить и специалистов по кибербезопасности.

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Марк Сировой

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