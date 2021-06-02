UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине скоро появится новый род войск – Данилов

02.06.2021, 07:09
В Украине скоро появится новый род войск – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине скоро появится новый вид войск – кибервойска. Об этом на встрече с советником президента Литвы по нацбезопасности Дариусом Кулешюсом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Данилов отметил на встрече: в Украине скоро будет создан новый род войск – кибервойска.

По мнению секретаря СНБО, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня "намного опаснее ядерного оружия". Он подчеркнул важность обмена опытом в этой сфере и добавил, что актуальной является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

Как сообщается, Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между Украиной и Литвой.

Данилов же добавил, что Украина также будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов".

Читайте также: В США объявили режим ЧС из-за кибератаки на крупнейший трубопровод страны

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кибератака снбо войска Алексей Данилов кибервойска
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 