В США объявили режим ЧС из-за кибератаки на крупнейший трубопровод страны

9 мая правительство США объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод страны. Об этом сообщает BBC.

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Colonial Pipeline атаковали в пятницу, хакеры внедрили в их систему вирус-шифровальщик группировки DarkSide, под угрозой находятся данные. Вирус уведомляет жертву, что ее компьютер и серверы зашифрованы, а также отправляет личный URL-адрес утечки: украденная информация загружена в интернет и ждем автоматической публикации, если организация не заплатит до определенного срока. Также хакеры сообщают, что удалят все данные жертвы из сети в случае оплаты.

Сейчас в компании продолжают работать над восстановлением работоспособности. Этот трубопровод транспортирует 2,5 млн баррелей топлива в день.

Режим ЧП введен в 18 штатах (Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и округе Колумбия). Он снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами. Darkside разрабатывает программное обеспечение, используемое для шифрования и кражи данных, а также обучает "партнеров": дают им инструменты и ПО, шаблон электронного письма с запросом вымогателя и учат проведению атак. Позже их партнеры выплачивают DarkSide процент от доходов от любых успешных атак.

Владислав Сердюк

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