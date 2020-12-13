UA

Хакеры шпионили за Минфином США для иностранного правительства – Reuters

13.12.2020, 23:18
Хакеры шпионили за Минфином США для иностранного правительства – Reuters - Фото
Depositphotos_хакер

Хакеры шпионили за Минифином США, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В агентстве пишут, что такой же атаке подверглось Управление по телекоммуникациям и информации Минторговли США. В американском развездсообществе опасаются, что хакеры могли использовать аналогичный инструмент проникновения для атак на другие американские ведомства, сообщили Reuters три проинформированных источника.

"Это национальное государство (поддерживало хакеров, – ред.). Мы просто еще не знаем, какое именно", –  сказал агентству один из собеседников.

Читайте также: Коронавирус. Хакеры взломали сервер с данными о вакцине Pfizer/BioNTech

Представитель Совета нацбезопасности Джон Уллит заявил, что правительство осведомлено об этих сообщениях и "предпринимает все необходимые шаги для выявления и устранения возможных проблем".

В то же время Reuters сообщают, что взлом был настолько серьезен, что из-за него проводили заседание Совета нацбезопасности в Белом доме в субботу. По данным издания, сейчас власти расследуют, какая именно информация была украдена и как ее могут использовать.

"Это гораздо более масштабная история, чем одно агентство. Это масштабная кампания кибершпионажа, направленная против правительства США и его интересов", – сказал Reuters один из знакомы с вопросом источников.

Атака может стать серьезной проблемой для администрации избранного президента США Джо Байдена, ведь крупномасштабные кибер-расследования нередко длятся месяцы или годы, считают в агентстве.

Читайте также: Как не допустить взлома интернет-аккаунтов хакерами: советы киберполиции

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
США хакеры шпионы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 