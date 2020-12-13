Хакеры шпионили за Минфином США для иностранного правительства – Reuters

Хакеры шпионили за Минифином США, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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В агентстве пишут, что такой же атаке подверглось Управление по телекоммуникациям и информации Минторговли США. В американском развездсообществе опасаются, что хакеры могли использовать аналогичный инструмент проникновения для атак на другие американские ведомства, сообщили Reuters три проинформированных источника.

"Это национальное государство (поддерживало хакеров, – ред.). Мы просто еще не знаем, какое именно", – сказал агентству один из собеседников.

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Представитель Совета нацбезопасности Джон Уллит заявил, что правительство осведомлено об этих сообщениях и "предпринимает все необходимые шаги для выявления и устранения возможных проблем".

В то же время Reuters сообщают, что взлом был настолько серьезен, что из-за него проводили заседание Совета нацбезопасности в Белом доме в субботу. По данным издания, сейчас власти расследуют, какая именно информация была украдена и как ее могут использовать.

"Это гораздо более масштабная история, чем одно агентство. Это масштабная кампания кибершпионажа, направленная против правительства США и его интересов", – сказал Reuters один из знакомы с вопросом источников.

Атака может стать серьезной проблемой для администрации избранного президента США Джо Байдена, ведь крупномасштабные кибер-расследования нередко длятся месяцы или годы, считают в агентстве.

19 октября США предъявили уголовные обвинения шести российским разведчикам в связи с разрушительными кибератаками, среди которых – и запуск вируса-вымогателя NotPetya.

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Марк Сировой

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