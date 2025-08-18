Трамп: Рассмотрим гарантии для Украины вроде 5 статьи НАТО

Штаты предоставят Украине "очень хорошую защиту", а европейцы хотят помочь с этим, заявил американский руководитель

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате 5 статьи НАТО.

Журналист спросил, может ли Трамп объяснить решение предоставить Украине гарантии безопасности как в 5 статье Североатлантического договора (нападение на одного является нападением на всех), но перестать настаивать на полном членстве Киева в Альянсе.

"Ну, мы ещё ничего не сделали по этому поводу. Если взглянуть назад, еще задолго до президента Путина, всегда звучало заявление, что они [партнеры] никогда не допустят Украину в НАТО. Такое заявление было сделано. Но мы еще не обсуждали этот вопрос. Мы будем обсуждать это сегодня", – ответил президент США.

В то же время он добавил, что Штаты предоставят Украине "очень хорошую защиту", и отметил, что европейские партнеры хотят помочь Вашингтону с этим.

Однако Трамп не ответил, будут ли привлечены к этим гарантиям американские войска.

Ранее, 17 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Трамп готов приложиться к гарантиям безопасности для Украины, которые "будут похожими на 5 статью НАТО".