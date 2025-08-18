Трамп: Розглянемо гарантії для України на кшталт 5 статті НАТО

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України в форматі 5 статті НАТО.

Журналіст запитав, чи може Трамп пояснити рішення надати Україні гарантії безпеки як в 5 статті Північноатлантичного договору (напад на одного є нападом на усіх), але перестати наполягати на повному членстві Києва в Альянсі.

"Ну, ми ще нічого не зробили з цього приводу. Якщо поглянути назад, ще задовго до президента Путіна, завжди звучала заява, що вони [партнери] ніколи не допустять Україну до НАТО. Таку заяву було зроблено. Але ми ще не обговорювали цього питання. Ми будемо обговорювати це сьогодні", – відповів президент США.

Водночас він додав, що Штати нададуть Україні "дуже хороший захист", і зауважив, що європейські партнери хочуть допомогти Вашингтону із цим.

Однак Трамп не відповів, чи будуть залучені до цих гарантій американські війська.

Раніше, 17 серпня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Трамп готовий докластися до гарантій безпеки для України, які "будуть схожими на 5 статтю НАТО".