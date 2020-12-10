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Коронавирус. Хакеры взломали сервер с данными о вакцине Pfizer/BioNTech

10.12.2020, 09:59
Коронавирус. Хакеры взломали сервер с данными о вакцине Pfizer/BioNTech - Фото
Depositphotos_хакер

Хакеры взломали сервер с документами о вакцине против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

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В компании пишут, что об атаке их уведомило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Хакеры получили незаконный доступ к серверу EMA, на котором хранились регистрационные документы вакцины. Пока неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.

При этом в компании заверили, что не были взломаны системы самих Pfizer и BioNTech. Пока не сообщается, кто мог стоять за атакой, однако EMA заявило, что проведет полное расследование инцидента.

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Марк Сировой
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