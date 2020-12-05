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Второй в мире. Бахрейн одобрил использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

05.12.2020, 23:14
Второй в мире. Бахрейн одобрил использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19 - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Власти Бахрейна заявили, что дали разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19, став второй страной после Великобритании, которая ее одобрила. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, в ноябре это арабское государство в районе Персидского залива также одобрило вакцину Sinopharm от COVID-19 для использования медиками, которые борются с пандемией.

"Утверждение вакцины Pfizer / BioNTech выводит на новый уровень национальные меры в борьбе против COVID-19 в королевстве", – говорится в заявлении гендиректора Национального управления здравоохранения Бахрейна Мариам Аль Джалама.

Наталия Медведева
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Pfizer-BioNTech бахрейн вакцина коронавирус

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