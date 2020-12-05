Второй в мире. Бахрейн одобрил использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19
05.12.2020, 23:14
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)
Власти Бахрейна заявили, что дали разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19, став второй страной после Великобритании, которая ее одобрила. Об этом сообщает Reuters.
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Как отмечается, в ноябре это арабское государство в районе Персидского залива также одобрило вакцину Sinopharm от COVID-19 для использования медиками, которые борются с пандемией.
"Утверждение вакцины Pfizer / BioNTech выводит на новый уровень национальные меры в борьбе против COVID-19 в королевстве", – говорится в заявлении гендиректора Национального управления здравоохранения Бахрейна Мариам Аль Джалама.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- Компании начали подавать заявки на использование вакцины в США, ЕС и других уголках мира. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
- 2 декабря Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer и BioNTech.
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