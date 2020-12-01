Коронавирус. Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе
Компании Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на получение условного маркетингового разрешения (CMA) их вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.
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В компаниb отмечают, что в случае положительного решения EMA потенциально вакцину смогут использовать в Европе еще до конца 2020 года.
"Как компания, расположенная в самом сердце Европы, сегодняшнее событие важно для нас, мы продолжаем стремиться обеспечить поставки по всему миру после потенциального одобрения BNT162b2 (название вакцины, – ред.)", – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech.
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Он заверил, что компания продолжит работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение вакцины.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- Компании начали подавать заявки на использование вакцины в группах риска. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
- В Украине планируют привить в 2021 году 21 млн граждан. Пока не уточняется, каких компаний будут вакцины.
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Коронавирус. Pfizer и BioNTech подали заявку на продажу вакцины в Евросоюзе
Компании Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на получение условного маркетингового разрешения (CMA) их вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.
В компаниях отмечают, что в случае положительного решения EMA потенциально вакцину смогут использовать в Европе еще до конца 2020 года.
Как компания, расположенная в самом сердце Европы, сегодняшнее событие важно для нас, мы продолжаем стремиться обеспечить поставки по всему миру после потенциального одобрения BNT162b2 (название вакцины, – ред.), – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech .
Он заверил, что компания продолжит работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение вакцины.
СПРАВКА. Условное маркетинговое разрешение (CMA) позяволяет использовать лекарство (вакцину), если о нем/ней собрано меньше данных, чем при обычной процедуре разрешения. Его можно получить, если EMA решит, что преимущество немедленного доступа к вакцине/лекарству превышает риски, связанные с получением менее полных данных о нем.
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