Коронавирус. Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе

Компании Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на получение условного маркетингового разрешения (CMA) их вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В компаниb отмечают, что в случае положительного решения EMA потенциально вакцину смогут использовать в Европе еще до конца 2020 года.

"Как компания, расположенная в самом сердце Европы, сегодняшнее событие важно для нас, мы продолжаем стремиться обеспечить поставки по всему миру после потенциального одобрения BNT162b2 (название вакцины, – ред.)", – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech.

Читайте также: Коронавирус. Вакцину Pfizer/BioNTech начали доставлять по миру – WSJ

Он заверил, что компания продолжит работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение вакцины.

СПРАВКА. Условное маркетинговое разрешение (CMA) позволяет использовать лекарство (вакцину), если о нем/ней собрано меньше данных, чем при обычной процедуре разрешения. Его можно получить, если EMA решит, что преимущество немедленного доступа к препарату превышает риски, связанные с получением менее полных данных о нем.

Читайте также: Коронавирус. Вакцина от Moderna показала 100% эффективность против тяжелых случаев

Коронавирус. Pfizer и BioNTech подали заявку на продажу вакцины в Евросоюзе

Компании Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на получение условного маркетингового разрешения (CMA) их вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

В компаниях отмечают, что в случае положительного решения EMA потенциально вакцину смогут использовать в Европе еще до конца 2020 года.

Как компания, расположенная в самом сердце Европы, сегодняшнее событие важно для нас, мы продолжаем стремиться обеспечить поставки по всему миру после потенциального одобрения BNT162b2 (название вакцины, – ред.), – сказал Угур Сахин, доктор медицины, генеральный директор и соучредитель BioNTech .

Он заверил, что компания продолжит работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быстрое распространение вакцины.

СПРАВКА. Условное маркетинговое разрешение (CMA) позяволяет использовать лекарство (вакцину), если о нем/ней собрано меньше данных, чем при обычной процедуре разрешения. Его можно получить, если EMA решит, что преимущество немедленного доступа к вакцине/лекарству превышает риски, связанные с получением менее полных данных о нем.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.