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Коронавирус. Moderna подает документы на регистрацию вакцины в США и Евросоюзе

30.11.2020, 15:39
Коронавирус. Moderna подает документы на регистрацию вакцины в США и Евросоюзе - Фото
Вакцина mRNA-1237 от Moderna (Фото: пресс-служба CDC)

Американская биотехнологическая компания Moderna подает документы на регистрацию вакцины mRNA-1273 от коронавируса в США и Евросоюзе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Третья фаза испытаний вакцины превысила необходимые для регистрации препарата в США два месяца. За это время из 30 000 участников 196 заразились коронавирусом, 185 из них были из контрольной группы, получившей плацебо, и только 11 вакцинированных mRNA-1273.

У 30 из заболевших была тяжелая форма COVID-19, все они были из группы, получившей плацебо. Статистический анализ показал эффективность вакцины 94,1% в целом и 100% против тяжелых случаев. Ни один из участников испытаний не умер.

Эффективность вакцины от Moderna оказалась одинаковой во всех возрастных, расовых, этнических или гендерных группах. На данный момент не зафиксировано серьезных угроз для здоровья, вызванных препаратом.

Заседание по регистрации вакцины от Moderna в США предположительно состоится 17 декабря 2020 года.

Денис Юдин
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