Создатели вакцины от Pfizer заявляли, что эффективность их препарата выше 90%, однако точный показатель не называли

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о том, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 94,5% в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний. Об этом указано на сайте фирмы.

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Фармпроизводитель сообщает, что в испытаниях препарата приняли участие более 30 000 человек – заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. Исследования подтверждены экспертами Совета по мониторингу безопасности данных при Национальном институте здравоохранения США.



При этом, из 95 зараженных коронавирусом были вакцинированы всего 5 человек, к остальным применялось плацебо.

СПРАВКА. Плацебо — это вещество без явных лечебных свойств, которое может использоваться в качестве лекарства либо маскировать лекарство. Феномен улучшения состояния вследствие применения такого препарата называют эффектом плацебо.

Среди пятерых, вакцинированных препаратом от Moderna, ни у одного заболевание не протекало в тяжелой форме.



Большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без заметных побочных последствий, но некоторые жаловались на боли в мышцах и суставах, головную боль, боль и покраснение кожи в месте инъекции. В Moderna отметили, что побочные явления длились недолго.



"Мы по-прежнему преданы делу и сосредоточены на том, чтобы внести свой вклад в конец пандемии COVID-19", – сообщается в заявлении.

Станислав Стороженко

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