Эпидемия | Moderna заявили о самой высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 – 94,5%
Создатели вакцины от Pfizer заявляли, что эффективность их препарата выше 90%, однако точный показатель не называли
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о том, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 94,5% в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний. Об этом указано на сайте фирмы.
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Фармпроизводитель сообщает, что в испытаниях препарата приняли участие более 30 000 человек – заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. Исследования подтверждены экспертами Совета по мониторингу безопасности данных при Национальном институте здравоохранения США.
При этом, из 95 зараженных коронавирусом были вакцинированы всего 5 человек, к остальным применялось плацебо.
Среди пятерых, вакцинированных препаратом от Moderna, ни у одного заболевание не протекало в тяжелой форме.
Большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без заметных побочных последствий, но некоторые жаловались на боли в мышцах и суставах, головную боль, боль и покраснение кожи в месте инъекции. В Moderna отметили, что побочные явления длились недолго.
"Мы по-прежнему преданы делу и сосредоточены на том, чтобы внести свой вклад в конец пандемии COVID-19", – сообщается в заявлении.
- 18 мая стало известно, что Moderna Inc заявила об успехе на ранней стадии испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса.
- 9 ноября вакцина-кандидат от компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность более 90%.
- Проблемой вакцины от Pfizer является то, что ее необходимо хранить при температуре -70 градусов.
- Вакцину от Moderna можно хранить в обычном домашнем или медицинском холодильнике в течение месяца.
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