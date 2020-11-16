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Коронавирус. Компания из США заявила, что ее вакцина хранится месяц в обычном холодильнике

16.11.2020, 14:47
Коронавирус. Компания из США заявила, что ее вакцина хранится месяц в обычном холодильнике - Фото
Иллюстративное фото - EPA

При комнатной температуре, утверждает Moderna Inc, ее экспериментальная вакцина от коронавируса стабильна в течение 12 часов

Американская компания Moderna Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина mRNA-1273 против COVID-19 может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике в течение месяца. Сообщение опубликовано пресс-службой компании.

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По новым данным, полученным компанией, вакцина остается стабильной в течение 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. В Moderna ожидают, что вакцину можно будет хранить и транспортировать в течение шести месяцев при температуре -20 градусов.

При комнатной температуре вакцину можно хранить в течение 12 часов, сообщили в компании.

  • 18 мая стало известно, что Moderna Inc заявила об успехе на ранней стадии испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса.
  • 9 ноября компания Pfizer заявила о высокой эффективности их вакцины на III фазе клинических испытаний – выше 90%.
  • Проблемой вакцины от Pfizer является то, что ее необходимо хранить при температуре -70 градусов.

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Денис Юдин
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