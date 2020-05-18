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Компания из США заявила об успехе в работе над вакциной против COVID-19

Компания из США заявила об успехе в работе над вакциной против COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
18.05.2020, 17:27

Компания из США Moderna Inc сообщила об успехе в работе над созданием вакцины против COVID-19

Американская компания Moderna Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина mRNA-1273 против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний выработала антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 в организме человека. Об этом сообщает Reuters.

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Предварительные результаты исследования, проведенного Национальным институтом здоровья, показали, что у восьми пациентов, которым вводили вакцину, уровни антител были схожи с уровнями в образцах крови людей, которые вылечились от COVID-19.

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Отмечается, что 45 участников исследования получили три разные дозы вакцины, и в Moderna говорят, что зафиксировали дозозависимое повышение способности вызывать иммунный ответ в организме (иммуногенности).

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.

Сообщается, что компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. На прошлой неделе Минздрав США дал ей "зеленый свет" в создании препарата.

Новая стадия исследований должна начаться в июле.

  • В разработке находятся около 100 вакцин, но в ВОЗ говорят, что она вряд ли появится в течение года.
  • Разработка может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.
  • 15 мая сообщалось, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19, которую испытывают молекулярные биологи США и Великобритании, защитила обезьян от развития коронавирусной пневмонии и других повреждений легких после того, как их заразили SARS-CoV-2.

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Наталия Медведева
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