Компания из США заявила об успехе в работе над вакциной против COVID-19

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Американская компания Moderna Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина mRNA-1273 против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний выработала антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 в организме человека. Об этом сообщает Reuters.

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Предварительные результаты исследования, проведенного Национальным институтом здоровья, показали, что у восьми пациентов, которым вводили вакцину, уровни антител были схожи с уровнями в образцах крови людей, которые вылечились от COVID-19.

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Отмечается, что 45 участников исследования получили три разные дозы вакцины, и в Moderna говорят, что зафиксировали дозозависимое повышение способности вызывать иммунный ответ в организме (иммуногенности).

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.

Сообщается, что компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. На прошлой неделе Минздрав США дал ей "зеленый свет" в создании препарата.

Новая стадия исследований должна начаться в июле.

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