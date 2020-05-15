Все ближе. Вакцину ChAdOx1 nCoV-19 от коронавируса успешно испытали на макаках

Макака-резус (фото - ЕРА)

Одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19, которую испытывают молекулярные биологи США и Великобритании, защитила обезьян от развития коронавирусной пневмонии и других повреждений легких после того, как их заразили SARS-CoV-2. Результаты тестов опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

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За 28 дней до заражения (чтобы за две-четыре недели успели выработаться антитела) шести макакам-резус ввели внутримышечно по 2,5×1010 вирусных частиц прививки. Это половина "человеческой" дозы.

После этого приматов заразили "ударной" дозой настоящего патогена. Спустя неделю выяснилось, что прививка защитила их от инфицирования легких – ни у кого из тест-группы не развились патологии. В легочной ткани также не нашли антиген коронавируса.

СПРАВКА. Вакцину ChAdOx1-nCoV-19 создала и проверяет сводная группа ученых из Оксфордского университета и Национальных институтов здоровья США, руководит процессом



Его основа - аденовирус шимпанзе с "исправленным" геномом: этот плюс-минус безобидный для человека патоген проникает в организм и заставляет его клетки производить белок оболочки SARS-CoV-2. Иммунная система начинает вырабатывать антитела к этому антигену. . Вакцину ChAdOx1-nCoV-19 создала и проверяет сводная группа ученых из Оксфордского университета и Национальных институтов здоровья США, руководит процессом Сара Гилберт . Препарат разработали по примеру другой вакцины этой группы ученых против вируса ближневосточной лихорадкой MERS – "родни" SARS-CoV-2.Его основа - аденовирус шимпанзе с "исправленным" геномом: этот плюс-минус безобидный для человека патоген проникает в организм и заставляет его клетки производить белок оболочки SARS-CoV-2. Иммунная система начинает вырабатывать антитела к этому антигену.

Между тем, вакцинация не помешала SARS-CoV-2 проникнуть в клетки слизистой оболочки носа – основные "ворота" организма для этой инфекции. Биологи, однако, не спешат печалиться: они предполагают, что коронавирус вряд ли там долго и эффективно реплицировался, ведь "ошметков" РНК вируса в носоглотке макак нашли немного.

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Успешно пройдя этот этап испытаний, создатели вакцины с 23 апреля начали прививать добровольцев: это первая фаза клинических испытаний. По состоянию на 13 мая процедуру прошли более 1000 британцев. Результат масштабных испытаний, если не поменяется методика, вряд ли стоит ждать ранее, чем через полтора, минимум год после их старта.

Это исследование пока носит статус препринта, то есть "сырой статьи", еще не проверенной независимыми рецензентами. Выводы препринтов следует воспринимать как предварительную/промежуточную научную информацию.

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