В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом – BBC

В Британии одобрили тест на антитела от швейцарской фармацевтической компании Roche: он показывает, болел ли человек в прошлом коронавирусом, и, таким образом, косвенно подтверждает его иммунитет к повторному заражению. Об этом пишет BBC News.
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В системе здравоохранения страны говорят, что это "первый тест, предложивший серьезный потенциал".
Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.
"Это очень позитивное событие, потому что такой высокоспецифичный тест на антитела является очень надежным маркером перенесенной инфекции. Это, в свою очередь, может указывать на некоторый иммунитет к будущей инфекции, хотя степень, в которой присутствие антител указывает на иммунитет, остается неясной", - сказал профессор Джон Ньютон, национальный координатор британской программы тестирования на SARS-CoV-2.
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Тест Elecsys Anti-SARS-CoV-2 уже имеет одобрение медицинских регуляторов ЕС и США. Разработчик утверждает, что он имеет специфичность более 99,8% и стопроцентную чувствительность (14 дней после подтверждения по методу ПЦР).
Сейчас идут переговоры Roche с правительством Британии о серийном производстве по адекватной цене, пишет источник.
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