В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом – BBC

На улицах Лондона (фото - ЕРА)

В Британии одобрили тест на антитела от швейцарской фармацевтической компании Roche: он показывает, болел ли человек в прошлом коронавирусом, и, таким образом, косвенно подтверждает его иммунитет к повторному заражению. Об этом пишет BBC News.

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В системе здравоохранения страны говорят, что это "первый тест, предложивший серьезный потенциал".

Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.

"Это очень позитивное событие, потому что такой высокоспецифичный тест на антитела является очень надежным маркером перенесенной инфекции. Это, в свою очередь, может указывать на некоторый иммунитет к будущей инфекции, хотя степень, в которой присутствие антител указывает на иммунитет, остается неясной", - сказал профессор Джон Ньютон, национальный координатор британской программы тестирования на SARS-CoV-2.

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Тест Elecsys Anti-SARS-CoV-2 уже имеет одобрение медицинских регуляторов ЕС и США. Разработчик утверждает, что он имеет специфичность более 99,8% и стопроцентную чувствительность (14 дней после подтверждения по методу ПЦР).

Сейчас идут переговоры Roche с правительством Британии о серийном производстве по адекватной цене, пишет источник.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 14 мая в Украине заболели (официально) 16 847 граждан, 456 человек умерли, 4143 вылечились.

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