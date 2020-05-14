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Кто первый получит дозы вакцины. В Европе переживают, что это будут американцы

Кто первый получит дозы вакцины. В Европе переживают, что это будут американцы - Фото
Фото: ЕРА
14.05.2020, 08:52

Французский фармгигант Sanofi ведет переговоры с ЕС, властями Франции и Германии об ускорении разработки вакцин против коронавируса в регионах

Фармацевтическая компания Sanofi начала переговоры с европейскими регуляторами для ускорения доступа к потенциальной вакцине против коронавируса SARS-CoV-2 в Европе. Reuters пишет, что причина спешки – в том, что американцы, вероятно, получат дозы первыми.

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Подразделение компании - Pasteur - имеет опыт производства вакцин против гриппа, и в прошлом месяце оно объединило усилия с британским конкурентом GlaxoSmithKline, чтобы разработать вакцину, которая, как надеются ученые, будет готова в следующем году. 

Компании получили финансовую поддержку от Управления биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Департамента здравоохранения США. Как пишет Reuters, с учетом этой поддержки дозы вакцины, произведенные в США, сначала поступят американским пациентам. Это вызывает обеспокоенность в Европе.

"Правительство США имеет право на крупнейший предзаказ, так как оно инвестирует с таким риском", - заявил гендиректор Sanofi Пол Хадсон.

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В Sanofi говорят, что "очень рады видеть мобилизацию Брюсселя в последние недели", которые позволят ускорить как разработку вакцин, так и облегчить доступ к ней всего населения ЕС.

Компания заявляет, что остальные ее производственные мощности покроют нужды Европы и остального мира в потенциальной вакцине.

В начале апреля Украина заказала у Sanofi первую партию препарата "Плаквенил", который включен в протоколы лечения при коронавирусе, хотя, по последним данным, его эффективность при COVID-19 по меньшей мере спорная.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование медицина вакцина фармацевтика коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 Sanofi
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