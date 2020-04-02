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МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения COVID-19

МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения COVID-19 - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
02.04.2020, 17:57

Украинские медики получат четкий алгоритм лечения больных коронавирусом

Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения больных COVID-19. Об этом с своем видеообращении сказал глава МОЗ Максим Степанов.

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"Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных", - сказал он.

По словам Степанова, этот протокол разработан на основе опыта стран, столкнувшихся с эпидемией раньше Украины.

Министр отметил, что знает о жалобах врачей на проблемы, с которыми они сталкиваются. "Я благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", - сказал глава МОЗ.

Также он сообщил, что список врачей, которые получат повышение оплаты, детализирован и вынесен в приказ.

Вчера в министерстве сообщили, что медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. 

Вадим Ребрина
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