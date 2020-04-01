Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Медработники получат доплату в размере трех окладов - МОЗ

Коронавирус. Медработники получат доплату в размере трех окладов - МОЗ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
01.04.2020, 21:12

Медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату

Медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - сказано в сообщении.

Приказом определен перечень должностей медработников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

- экстренный медицинский техник;

- врач-пульмонолог;

- врач-инфекционист;

- врач-патологоанатом;

- врач-эпидемиолог;

- врач-лаборант;

- врач-анестезиолог;

- врач-радиолог;

- врач-бактериолог;

- врач-рентгенолог;

- врач-вирусолог;

- врач общей практики - семейный врач;

- врач-терапевт

- врач-педиатр;

- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

- сестра медицинская;

- младшая сестра (всех наименований);

- регистратор медицинский;

- сестра-хозяйка;

- водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.

  • По состоянию на 31 марта, в Монастыриском районе Тернопольской области коронавирусом COVID-19 инфицированы 68 человек, из них 29 — медики.
  • В Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
зарплата МОЗ медики медицина коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 