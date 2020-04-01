Коронавирус. Медработники получат доплату в размере трех окладов - МОЗ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - сказано в сообщении.

Приказом определен перечень должностей медработников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

- экстренный медицинский техник;

- врач-пульмонолог;

- врач-инфекционист;

- врач-патологоанатом;

- врач-эпидемиолог;

- врач-лаборант;

- врач-анестезиолог;

- врач-радиолог;

- врач-бактериолог;

- врач-рентгенолог;

- врач-вирусолог;

- врач общей практики - семейный врач;

- врач-терапевт

- врач-педиатр;

- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

- сестра медицинская;

- младшая сестра (всех наименований);

- регистратор медицинский;

- сестра-хозяйка;

- водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.

По состоянию на 31 марта, в Монастыриском районе Тернопольской области коронавирусом COVID-19 инфицированы 68 человек, из них 29 — медики.

В Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.