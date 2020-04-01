Коронавирус. Медработники получат доплату в размере трех окладов - МОЗ

Медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - сказано в сообщении.
Приказом определен перечень должностей медработников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.