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В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились 29 медиков

В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились 29 медиков - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.03.2020, 19:44

В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом COVID-18 инфицированы 29 медицинских работников

В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом COVID-18 инфицированы 68 человек, из них 29 — медики. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы райгосадминистрации Павел Дронь.

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Среди 29 человек зараженного медперсонала восемь врачей, 13 медсестер и восемь младших медсестер.

Также в списке инфицированных - пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель и спасатель. В районный госпиталь госпитализированы 14 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.

  • В Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.
  • В Украине, по состоянию на 31 марта, зафиксированы 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 13 человек, восемь инфицированных выздоровелиLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
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Тернополь коронавирус COVID -19
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