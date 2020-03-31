В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заразились 29 медиков

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В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом COVID-18 инфицированы 68 человек, из них 29 — медики. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы райгосадминистрации Павел Дронь.

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Среди 29 человек зараженного медперсонала восемь врачей, 13 медсестер и восемь младших медсестер.

Также в списке инфицированных - пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель и спасатель. В районный госпиталь госпитализированы 14 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.

В Италии от новой коронавирусной инфекции умерли 63 врача.

В Украине, по состоянию на 31 марта, зафиксированы 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 13 человек, восемь инфицированных выздоровели . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.



