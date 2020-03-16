В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус COVID-2019, который вызывает атипичную пневмонию. Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 20 европейских стран. По состоянию на 16 марта, в мире зарегистрировано 169 387 подтвержденных случаев заболевания, из них 6513 летальные, выздоровели 77 257 человек.

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Первый случай заражения коронавирусом подтвердился 3 марта в Украине, в Черновцах. 12 марта выявили еще два случая - в Черновицкой и Житомирской областях. 13 марта 71-летняя пациентка скончалась. 16 марта подтверждены еще два случая инфицирования COVID-19 в Черновицкой области.

LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости о вирусе.

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