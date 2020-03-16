В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус COVID-2019, который вызывает атипичную пневмонию. Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 20 европейских стран. По состоянию на 16 марта, в мире зарегистрировано 169 387 подтвержденных случаев заболевания, из них 6513 летальные, выздоровели 77 257 человек.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердился 3 марта в Украине, в Черновцах. 12 марта выявили еще два случая - в Черновицкой и Житомирской областях. 13 марта 71-летняя пациентка скончалась. 16 марта подтверждены еще два случая инфицирования COVID-19 в Черновицкой области.
LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости о вирусе.
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Минздрав предостерегает украинцев от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции (COVID-19).
У всех 123 эвакуированных из Италии тест на коронавирус - негативный (Минздрав).
Распространение SARS-CoV-2 пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения и у большинства появится иммунитет, заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке. (bfmtv.com)
В Чехии ограничивают перемещения граждан в городах и по стране - разрешены только посещение близких, самые необходимые закупки, поездки на работу, в больницы и тому подобное.
Лечение от коронавирусной инфекции (COVID-19) проходят шесть украинцев, которые находятся за рубежом, пять граждан Украины выздоровели
На 16 марта в мире зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 6513 человек, 77 257 выздоровели.
В Одессе с 16 марта закрывают все заведения общественного питания, торговые центры, непродуктовые магазины из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Эвакуированные из Италии украинцы прибыли в Борисполь.
Во Львове с понедельника, 16 марта, могут закрыться кафе, рестораны и магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок, сообщил мэр города Садовый.
Глава Минздрава Илья Емец заявил, что нужно закрыть не только рестораны и кафе, но и все ТРЦ, кроме продуктовых и аптек. Также он предложил ограничить перемещения внутри страны, изменить график общественного транспорта и не собираться больше 10 человек.
Спецрейс для вывоза из Италии застрявших на границе со Словений украинцев вылетел в Венецию. Будут эвакуированы 95 человек (SkyUp).
Таможенная служба опубликовала интерактивную карту работы пунктов пропуска через границу на время карантина.
Премьер Шмыгаль призвал украинцев отменить не только путешествия за границу, но и поездки между городами страны.
Три человека госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы в Черновицкой области с подозрением на коронавирус (COVID-19), сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.
Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации из-за коронавируса (COVID-19).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения (Zakon.kz).
Из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев, не имеющих вид на жительство, говорится в сообщении правительства
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса (Orf).
Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и "не собирается возвращаться в каменный век". Так в компании прокомментировали информацию о резком увеличении стоимости авиабилетов.
С 16 марта пункты пропуска на Донбассе вводят ограничения на две недели на линии разграничения в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для тех украинцев, которые находятся за границей, но по определенным причинам не смогут вернуться в Украину до 17 марта.
Украинских туристов, которые отдыхали в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте, поскольку в отелях зафиксировали подозрение на коронавирус (COVID-19).
Прием противовоспалительных препаратов при заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) может усугубить ситуацию, поэтому при высокой температуре лучше принять парацетамол, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
По состоянию на утро 15 марта, в мирезарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.
Франция закроет большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений с полуночи воскресенья, 15 марта.
Министерство здравоохранения запустило в социальной сети Facebook флешмоб #ЗалишаюсяВдома с призывом оставаться дома на время действующего в Украине карантина.
В Украине исследовали 18 случаев подозрения на коронавирус. Положительного результата не обнаружили. Об этом сообщил и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин во время брифинга (hromadske).
С 0:00 часов 17 марта Латвия приостанавливает все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме (Delfi).
В России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом (Meduza).
Еще десять человек умерли в Великобритании, в результате чего общее число смертей достигло 21. Все пациенты были в группах «риска», что делало их более уязвимыми к воздействию вируса, сказал главный медицинский директор Великобритании Крис Уитти (ВВС).
США со вторника запрещают въезд на свою территорию иностранцам из Великобритании и Ирландии. Граждане США смогут вернуться в свою страну (ВВС).
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по обеспечению нацбезопасности в условиях вспышки распространения коронавируса.
На следующие две недели Украина приостанавливает все международное регулярное пассажирское сообщение - самолетами, железной дорогой, автобусами.
На борту украинского спецрейса, который должен забрать из итальянского города Тревизо граждан Украины, застрявших на итальянско-словенской границе, есть еще 100 мест.
Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов.
На территории Черновицкой области, где зафиксировано два случая заражения коронавирусом, с 14 марта вводят чрезвычайную ситуацию. Жителей области попросили стараться не покидать дома. В дополнение к уже принятым мерам (карантин в учебных и развлекательных заведениях) в области закрывают все рынки, за исключением продуктовых секторов.
В Италии число умерших вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 1 266 человек, общее количество инфицированных — до 17 660. За последние 24 часа в стране зафиксировали 250 летальных случаев.(ANSA).
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу новым центром пандемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. «Сейчас ежедневно сообщается о большем количестве случаев инфицирования, чем сообщалось о количестве инфицированных в Китае в разгар эпидемии», - сказал он (WHO).
Больницы в регионах обеспечены необходимым количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге.
По его словам, дополнительно в наиболее критические области из госрезерва доставили оксигенаторы и концентраторы кислорода, а также аппараты искусственной вентиляции легких для механической вентиляции.
Он добавил, что в случае необходимости будут задействованы аппараты искусственной вентиляции легких, находящиеся в обычных (инфекционных) палатах реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Положительный тест на коронавирус подтвержден у главы МВД Австралии, который менее недели назад общался с дочерью президента США Иванкой Трамп, генпрокурором США Уильямом Барром и другими чиновниками из Белого дома.
По данным военной разведки, на оккупированных территориях Донбасса распространяется коронавирус, сообщает . Завезла его женщина, которая возвращалась из Китая через Москву.
По данным пресс-службы МВД, зафиксировано 12 случаев заражения в Горловке. Оккупанты в комментариях росСМИ это отрицают.
Первая жертва коронавируса в Украине. 71-летняя женщина из Житомирской области, которую сегодня подключили к аппарату искусственного дыхания, скончалась.
В Великобритании отменили все футбольные матчи до 4 апреля.
У зараженной 71-летней украинки утром упал уровень кислорода в крови. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Сейчас ее состояние стабильное (пресс-служба МОЗ).
В геноме коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружен у восьми госпитализированных пациентов в Сингапуре, зафиксировано крупное изменение: из последовательности его РНК исчезли 382 "буквы"-нуклеотида. Это может привести к ослаблению патогена.
Из Украины пытались вывезти 2,5 тонны масок: в Китай через Катар, Италию и Францию.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры и руководству аэропорта Борисполь с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.