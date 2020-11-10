Коронавирус в Украине подбирается к очередному суточному рекорду в 11 000 заболевших

Количество инфицированных COVID-19 за сутки в очередной раз превысило 10 000 человек

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В Украине за прошедшие сутки выявили 10 179 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее – 8867). Об этом свидетельствуют данные СНБО. Примечательно, что в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов указал, что за эти сутки выявили едва ли не на 700 случаев больше, а именно – 10 842

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За 9 ноября умер 191 пациент (днем ранее – 115), выздоровели 5514 украинцев (2277), а также было госпитализированы 1252 человека (1100).

За минувший день было сделано 68 962 тестов (за день до этого – 41 114). Методом ПЦР (выявляет только инфицированных) было проведено 42 966 тестов, методом ИФА (выявляет и заболевших, и тех, кто уже переболел) – 25 996.

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 479 197 заболевших и 214 657 выздоровевших, было проведено 3 млн 691 25 тестов. Умерли 8756 больных COVID-19.

7 ноября в Украине за прошедшие сутки выявили рекордное количество заболевших – более 10 000.

С 9 ноября в стране ввели новое карантинное зонирование: в красной оказались 12 областных центров, остальные попали в оранжевую.

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Дарья Мостовая

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