За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 450 934 инфицированных/больных. 204 229 из них выздоровели, 8312– умерли

Вчера, 6 ноября, в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746 (9721 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 316 (304) ребенка и 519 (468) медиков.

Госпитализировали 1470 (1517) пациентов.

Умер 187 больной (201). Выздоровели 8685 (10 762 ) человека.

Официально за 6 ноября сделано 82 327 теста (80 082). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 51258 (50 506), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 31069 (29 576).

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

Арина Толина

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