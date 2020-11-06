За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 440 188 инфицированных/больных. 195 544 из них выздоровели, 8125 – умерли

Вчера, 5 ноября, в Украине выявили 9721 нового инфицированного/заболевшего коронавирусной инфекцией (9850 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 304 (369) ребенка и 468 (514) медиков.

Госпитализировали 1517 (1269) пациентов.

Скончался 201 больной (193) – это суточный рекорд.

Выздоровели рекордные 10 762 (8378) человека.

Официально за 5 ноября сделано 80 082 теста (75 598). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 50 506 (46 856), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 29 576 (28 742).

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Евгений Пилипенко

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