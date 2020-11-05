За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 430 467 инфицированных/больных. 184 782 из них выздоровели, 7924 – умерли

Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 9850 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (9525 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Среди заболевших 369 (313) детей и 514 (408) медиков. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Госпитализировали 1269 (1514) пациентов.

Скончались 193 больных (199).

Выздоровели рекордные 8378 человек (7536).

Официально за 4 ноября сделано 75 598 тестов (72 442). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 856 (42 278), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 28 742 (30 164).

Новость дополняется...

За 3 октября в Украине скончалось рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 199 человек.

Митинги Трампа привели к росту госпитализаций и смертей от COVID-19 – доклад ученых.

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Евгений Пилипенко

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