"Ваша жизнь – в ваших руках". Глава Минздрава в Раде сообщил о надвигающемся коллапсе
Теперь каждый украинец несет личную ответственность за распространение коронавируса, заявил с трибуны в парламенте Максим Степанов
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине быстро переходит из "сложной" в "катастрофическую", потому что эпидемия COVID-19 развивается "ураганными темпами" по всему миру. Об этом во время доклада в Раде сообщил глава Минздрава Максим Степанов, посетовав, что в таких условиях не все зависит от вверенного ему ведомства.
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"Можно сколько угодно обвинять МОЗ, но мы не можем за вас выполнять правила. Только вы сами можете себя уберечь: надевать маску, мыть руки и выдерживать дистанцию. Ваша жизнь – в ваших руках. <...> Нужно приготовиться к неминуемому. Легко пройти вторую волну невозможно", – подчеркнул глава Минздрава.
Если заполняемость коек для больных COVID-19 достигнет 100%, будут активированы протоколы, по которым спасать будут тех, у кого больше шансов на выживание, подчеркнул министр.
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При этом он уточнил, что из-за дефицита врачей заполняемость коек в случае коллапса здравоохранения может отойти на второй план: специалистов не хватит на всех больных. Более того, говорит он, больные другими заболеваниями никуда не исчезли.
"Другие болезни не на каникулах из-за коронавируса", – отметил он, говоря о дефиците больничных коек.
Степанов сообщил, что выделено 1 млрд грн на закупку антиген-тестов, с которыми можно будет делать до 1 млн тестов в месяц.
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