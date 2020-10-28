За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 363 075 инфицированных/больных. 148 642 из них выздоровели, 6755 – умерли

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Вчера, 27 октября, в Украине выявили 7474 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (6677 днем ранее), среди них 300 (298) детей и 475 (281) медиков. Это второй результат за время эпидемии после рекорда: 23 октября было 7517 случаев. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 1100 (1022 днем ранее) пациента.

Скончались рекордные 165 пациентов в сутки (126 днем ранее). Выздоровели 3306 (2799) – это также рекорд.

Официально за 27 октября сделано рекордные 70 592 теста (56 710 днем ранее). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 947 (33 361), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 28 645 (23 349).

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Президент Зеленский ранее повысил порог введения жесткого карантина до 15 000 случаев в день.

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Евгений Пилипенко

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