За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 355 601 инфицированный/больной. 145 336 из них выздоровели, 6590 – умерли

Вчера, 26 октября, в Украине выявили 6677 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5426), среди них 298 (188 днем ранее) детей и 281 (182) медик. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 1022 (736 днем ранее) пациента.

За этот же период скончались 126 пациентов (73 днем ранее). Выздоровели 2799 (днем ранее — 1029).

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Официально за 26 октября сделано 56 710 тестов (днем ранее – 33 771). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 361 (днем ранее – 28 779), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 23 349 (днем ранее – 4992).

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Евгений Пилипенко

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