Что такое "украинская вакцина" от коронавируса. Объясняет причастный инфекционист

Cообщений о разработке кандидатной вакцины не было до октября потому, что команда ждала результаты проверки работы антител, заявил Михаил Фаворов

Так называемая украинская вакцина-кандидат против коронавируса пока, на самом деле, таковой не является: это "прототип прототипа". Так заявил в эфире шоу Право на владу на канале 1+1 президент компании DiaPrep System Михаил Фаворов, которого Минздрав и Офис президента представляют как международного эксперта в области эпидемиологии.

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По его словам, вакцина изначально задумывалась, "как традиционная вакцина".

"Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украине прививают гепатит Б. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали рекомбинантный белок, который вырабатывается в E. coli (бактерия, кишечная палочка, – ред.), и на этот белок была показана выработка антител", – пояснил он.

Фаворов говорит, что было доказано: эти антитела нейтрализуют коронавирус in vitro, то есть в культуре зараженных SARS-CoV-2 человеческих клеток.

"Иммунизировали мы мышек этим белком и получили моноклональные антитела, а потом попросили, за бедностью нашей, поставить эти антитела в реакции нейтрализации вируса С19 в культуре клеток человека. И раз – три наших моноклона нейтрализуют вирус этот", – пишет он в Facebook.

Фаворов сообщил, что ближе к этапу производства вакцины E. coli будут заменять другим носителем. Он подчеркнул, что белок разработали именно украинские специалисты, а ему предложили поучаствовать, "как специалисту экстракласса".

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Участвовавший в программе глава ГО "Национальная медицинская палата" Сергей Кравченко (основана медкомпанией "Дарница" и ч/о Международное медицинское общество), которого представили как военного эпидемиолога, назвал Фаворова "аферистом". То же самое сделал и нардеп Слуги народа Александр Дубинский.

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Евгений Пилипенко

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