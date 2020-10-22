Как маски защищают от заражения коронавирусом: результаты первого реалистичного испытания
В лаборатории 3-го уровня биозащиты (субмаксимального) провели реалистичный "масочный" эксперимент с использованием настоящего коронавируса
Обычная матерчатая маска на том, кто хочет защититься от заражения коронавирусом, снижает поглощение вируса при близком разговоре с инфицированным собеседником от 17 (наиболее вероятно) до 40% (если повезет). Подогнанный респиратор класса FFP3 (№95) на обоих блокировал до 90% передачи патогена, выяснили во время уникального эксперимента с коронавирусом японские исследователи. Статья выложена в mSphere, кратко о ней сообщил канал NHK.
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Исследования проводились в Институте медицины при Токийском университете. В боксе были размещены увешанные изнутри датчиками головы манекенов: одна "выдыхала" воздух при имитации разговора и покашливания, насыщая его частицами вируса в аэрозоле и микрокаплях, другая – "вдыхала" его.
Когда маску надевали на "заразного", хирургическая трехслойная маска блокировала 50-70% передачи вируса незащищенной голове, а №95 "показывал еще более значительную защитную эффективность".
Куда больший уровень защиты подтвердился, когда маски были на обоих манекенах – "заразном" и "здоровом". Смотрите таблицы со всеми результатами: одна и вторая.
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Авторы отмечают: даже когда респиратор №95 был плотно прикреплен к лицу с помощью липкой ленты для большей герметичности, через него все равно проникало определенное количество частиц вируса.
Однако, подчеркивают они, пока неизвестно, приведет ли это небольшое количество вируса к болезни, будет ли она с легким течением, или же организм справится с этим количеством бессимптомно и "тихо" выработает иммунитет.
Даже если все будут в правильно надетых масках, пишут ученые, это не дает гарантий защиты, но шансы подхватить болезнь резко снижаются.
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