Респиратор, бафф, щиток и два типа масок: медики выяснили, что эффективнее при COVID-19

Мелкие частицы аэрозоля могут оставаться в воздухе от минут до часов и со временем накапливаться в помещениях с плохой вентиляцией

Респираторы типа N95 (класс защиты FFP3) блокируют 99% аэрозоля, который разлетается при кашле – это наилучшая защита как для окружающих больного, так и для того, чтобы обезопасить себя в группе людей, где могут быть больные COVID-19 или любым другим респираторным заболеванием. К таким выводам после экспериментов пришли ученые в Национальном институте охраны труда США, препринт исследования выложен на medRxiv.

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Авторы использовали имитатор аэрозоля от кашля с муляжом головы, чтобы отследить перемещение мелких частиц (от 0 до 7 мкм) через различные барьеры для прикрытия лица. Посмотреть на количество аэрозольных частиц в шести фракциях, которые прошли через каждый барьер и/или мимо него.

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Обычная хирургическая маска заблокировала примерно 59% кашлевого аэрозоля, трехслойная тканевая маска – 51%, бафф из полиэстера – 47% в одном слое и 60%, когда надет в два слоя. Прозрачный щиток для лица заблокировал только 2% аэрозоля от кашля. Между тем, он обеспечивает защиту глаз и лица от крупных капель и брызг.

Эффективность улавливания аэрозоля разными барьерами:

На частицы аэрозоля размером более 50-100 мкм в первую очередь действует сила тяжести – они быстро падают на землю. Такие частицы обычно оседают в пределах нескольких метров от источника.

По мере того, как диаметр частиц уменьшается с 50 до 5-10 мкм, скорость оседания быстро уменьшается: они гораздо дольше остаются в воздухе и на них сильнее влияют воздушные потоки. Например, частице размером 10 мкм требуется 5,4 минуты, чтобы осесть на 1 м в неподвижном воздухе, а частице 1 мкм – целых 8 ч. Мелкие частицы легче вдыхать, и они глубже проникают в легкие.

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Евгений Пилипенко

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