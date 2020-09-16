Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

По словам любителя "необычных масок", таким образом он решил выразить свой протест против карантинных правил

В британском графстве Большой Манчестер в одном из междугородних автобусов произошла нестандартная ситуация. Один из пассажиров решил использовать вместо маски живую змею, передает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам очевидцев, сперва они подумали, что это объемная маска, имеющая необычную форму, но потом "маска" зашевелилась. Сам мужчина сказал, что сделал так в насмешку над правилами, предписывающими населению носить маски в транспорте и общественных местах. 

Вначале пассажиры просто подсмеивались над ним, но потом змея переползла с шеи мужчины на поручни автобуса — тогда окружающим стало не до смеха. Однако, в целом до конца поездки рептилия никого не трогала, а один из пассажиров автобуса даже решил заснять происходящее на видео.

Читайте также: Ученые обнаружили в желудке змеи другую змею, неизвестную науке

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, автобус, видео, змея, маска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео
ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса – инфографика и видео
ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса – инфографика и видео
Лига Чемпионов. Гол украинца Яремчука вывел Гент на киевское Динамо – видео
Лига Чемпионов. Гол украинца Яремчука вывел Гент на киевское Динамо – видео
Транспорт Рада готовит новые штрафы за перегруз. Платить заставят и собственников, и водителей фур
Северный поток-2. Германия предложила США сделку за отказ от санкций – Die Zeit
ТЭК Северный поток-2. Германия предложила США сделку за отказ от санкций – Die Zeit
Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
Транспорт Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
Популярное
фото/видео
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео
ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса – инфографика и видео
ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса – инфографика и видео 12:10
Лига Чемпионов. Гол украинца Яремчука вывел Гент на киевское Динамо – видео
Лига Чемпионов. Гол украинца Яремчука вывел Гент на киевское Динамо – видео 11:16
Футбол. "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в Лиге чемпионов: видео голов
Футбол. "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в Лиге чемпионов: видео голов 15.09.20, 22:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 