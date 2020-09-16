В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео

В британском графстве Большой Манчестер в одном из междугородних автобусов произошла нестандартная ситуация. Один из пассажиров решил использовать вместо маски живую змею, передает BBC.

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По словам очевидцев, сперва они подумали, что это объемная маска, имеющая необычную форму, но потом "маска" зашевелилась. Сам мужчина сказал, что сделал так в насмешку над правилами, предписывающими населению носить маски в транспорте и общественных местах.

Вначале пассажиры просто подсмеивались над ним, но потом змея переползла с шеи мужчины на поручни автобуса — тогда окружающим стало не до смеха. Однако, в целом до конца поездки рептилия никого не трогала, а один из пассажиров автобуса даже решил заснять происходящее на видео.

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