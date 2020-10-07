Еще раз о масках. Шанс получить тяжелое течение COVID-19 с ними снижается – ученые

Маска уменьшает число вирусных частиц, которые от зараженного могут попасть вам в рот/нос. Это ведет к более легкому течению болезни, полагают ученые

Масочный режим не является 100% защитой от передачи вируса, но он значительно уменьшает дозу вируса, которую "поглощает" от зараженного еще не инфицированный. Это, вероятно, приводит к тому, что процент тяжелых случаев COVID-19 снижается. Другими словами, чем меньше вирусных частиц попадает в организм, тем легче он переболеет, полагают ученые из Онкоцентра им. Хатчинсона в США в работе на medRxiv.

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Они разработали математическую модель, которая рассчитывает зависимость риска заразиться и получить болезнь при масочном режиме от вирусной нагрузки (количества вируса) в организме новоинфицированного, и экстраполировали результаты на популяцию.

Моделирование подтвердило выводы эпидемиологов, а также результаты экспериментов на животных, что маски снижают шанс заразиться/заразить. Это справедливо и при эффективности задерживания вирусных частиц на 50%. Даже "умеренно эффективные" маски до 10 раз снижают вирусную нагрузку на еще не зараженного, пишут в статье.

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Авторы утверждают, что их моделирование подтверждается реальными наблюдениями: чем лучше соблюдали масочный режим в том или ином месте, тем больше там переболевали бессимптомно/легко, так как при заражении "масочникам" попадает относительно безопасная доза патогена. У них появляется иммунитет, который, как считает часть медиков, из-за Т-клеток может быть вполне сильным даже при бессимптомном/легком COVID-19 и невысоких уровнях антител.

По словам исследователей, даже такие "мелочи", как чуть более плотное прилегание маски к лицу – для лучшей "герметичности", очень сильно снижает показатель распространения инфекции в популяции.

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Моделирование того, как зависит риск передачи от антивирусной терапии показало, что в минимальной степени, потому что ее начинают уже при симптомах, а ранние исследования доказали: вирусная нагрузка у большинства больных выходит на пик незадолго до их появления.

"Наши результаты подчеркивают приоритет ношения масок по сравнению с другими биомедицинскими мерами для ограничения масштабов пандемии COVID-19 до того, как будет широкомасштабно внедрена вакцина", – отметили ученые.

Авторы подчеркивают: это лишь тщательно разработанная матмодель и логические выкладки, но достоверного подтверждения связи "ношение маски / уровень вирусной нагрузки / тяжесть болезни" медики пока не имеют.

Евгений Пилипенко

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