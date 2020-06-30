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Меньше половины людей носят маски правильно: исследование на примере Бразилии

Меньше половины людей носят маски правильно: исследование на примере Бразилии - Фото
Правильное и неправильное ношение маски (фото – пресс-служба президента)
30.06.2020, 13:38

Маски, соцдистанция и карантин – основная линия защиты от респираторных заболеваний, в частности от COVID-19, если нет лекарств и/или вакцины

Около 40% людей, которые носят маски из-за эпидемиологического режима борьбы с коронавирусной инфекцией, делают это неправильно: не закрывают нос, с плохим прилеганием маски, а то и вовсе на подбородке. Об этом говорится в исследовании бразильских ученых, препринт которого выложен на medRxiv.

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Исследователи задались вопросом: насколько правильно люди носят маски и носят ли вообще. В течение часа ежедневно 17, 18 и 19 июня студенты медвузов выходили на определенные точки в пяти городах столичного региона Байшада Сантиста и вели статистические наблюдения. Всего в исследование попали 12 588 человек.

Несмотря на то, что это густонаселенный регион с высокой степенью риска, сильно пострадавший от COVID-19, только 45,1% человек правильно носили маски, а 15,5% не использовали их вообще. Остальные 39,4% использовали маски неправильно. Как отмечают ученые, последнее почти столь же опасно, как отсутствие маски вообще. Это, пишут авторы, "свидетельствует о наихудшем сценарии, когда такие люди считают, что они защищены, а это не так".

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Ученые подчеркивают: вводя масочный режим, власти "не должны полагать, что люди будут правильно их носить", и прежде чем переходить к смягчению карантинов, "нужно убедиться, что общество поменяло поведение".

"ВИЧ научил нас, как трудно избежать риска с помощью лишь одного изменения в поведении - использования презерватива", - добавили они и резюмировали: крайне важно постоянно учить людей правильно пользоваться масками и объяснять, почему от этого зависят жизни.

По некоторым математическим моделям, более 80% людей должны правильно носить маску для эффективной борьбы со вспышками COVID-19.

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Евгений Пилипенко
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