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В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе

В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
30.06.2020, 07:03

Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок

Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv.

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Они идентифицировали региональные различия в момент введения обязательного масочного режима, который в разных городах и землях ФРГ наступил в разные дни. Выяснилось (см. публикацию с подробным изложением анализа), что в зависимости от региона маски снижали суммарное число зарегистрированных случаев от 2,3% до 13% в течение 10 дней после того, как стали обязательными.

Таким образом, маски снижают ежедневный рост инцидентности "примерно на 40%", делают вывод авторы.

Наиболее четко прослеживаемые данные в пользу масочного режима были взяты по Йене, университетском городе в земле Тюрингия, который первым во всей стране внедрил его. Введение такого режима 6 апреля снизило в городе количество новых инфекций в следующие 20 дней почти на 25% по сравнению с СК-группой, что соответствует снижению среднесуточного роста числа зарегистрированных инфекций на 1,32%. Сравнивая суточный рост в модели и реальный наблюдаемый в Йене, последний уменьшается примерно на 60% из-за введения масок.

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"Это очень низкие темпы по сравнению с первыми днями эпидемии в Германии, где ежедневные темпы были выше 50%. Поэтому можно предположить, что эффект мог бы быть еще больше, если бы маски ввели раньше. Это значительный эффект", - пишут исследователи, добавив, что нужен более подробный анализ по разным странам и разным типам масок.

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Евгений Пилипенко
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